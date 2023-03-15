台中市政府於25年前與台灣土地開發股份有限公司簽約，委託辦理精密機械科技創新園區一期開發案，開發期間台開公司違反雙方契約約定擅自轉出結餘款，市府於2019年間提起民事訴訟，歷經一、二審近4年的努力，台中高等法院15日判決台開須返還市府精密一期結餘款17億餘元及利息錢。

一審判決指出，台中市政府於25年前與台開公司簽約，委託辦理精密機械科技創新園區一期開發案，開發期間台開公司違反雙方契約約定擅自轉出結餘款，台中市政府於2019年12月3日提起一審民事訴訟，2021年獲判勝訴，台開公司應返還17億1237萬4807元結餘款。

當時台開公司曾表示，為了維護該公司所有股東的權益，依法提出上訴；而台中市政府在一審勝訴後，但另因利息採計時點未符訴求，因此於2021年10月提二審上訴，希望提出的訴求可以獲得法院公正審判。

二審審酌，台灣土地開發股份有限公司除須返還市府17億1237萬4807元，且需給付台中市政府自2019年8月31日起至判決確定日止，按周年利率5％計算的利息，截至二審判決日止，台開公司須給付利息3.03億餘元，並宣告於第一、二審訴訟費用關於市府上訴部分由台開公司負擔。