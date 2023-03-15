全中運網球、軟網資格賽、會內賽部分賽事將移師台中網球中心，執委會主任委員楊文科表示，竹東中正網球場是人工草地球場，場地符合賽事規定，但這種場地在台灣比較少見，之前資格賽期間，聽到許多家長、教練和體育界人士心聲，執委會虛心接受，並以學生權益為最大考量。

在向中央提議更換場地及延賽等調整配套措施，獲教育部同意後，隨即啟動行政流程修改技術手冊，經與會委員建議再行會勘賽事場地後，針對推薦的各競賽場地進行聯合會勘。

同時，並分就因延賽調整之賽程安排球場數量、雨天備案場地及周邊服務設施等項目進行整體討論，最終彙整場勘建議與技術建議，執委會按照建議推薦以台中網球中心為場地第一排序，並於第一時間函報核定。

執委會秘書處主任楊郡慈指出，網球國中組個人資格賽、混雙資格賽、高中組會內賽賽程仍維持原公告方案，讓資格賽和會內賽可以順利銜接，一次性出賽，避免選手舟車勞頓。

針對延賽衍生各縣市代表隊服裝、差旅、旅宿等差額，執委會亦統一建置專責聯繫窗口，並發函各縣市政府協助彙整補助需求，並以優先之專案辦理後續。