日本知名女優三上悠亞自2015年從少女偶像團體轉戰AV界後，人氣火速攀升，作品銷量更是無人能超越，因此有著「國民AV女優」的美稱。豈料，13日她突丟下震撼彈宣布引退消息，讓不少粉絲哀鴻遍野，對此，她也在社群平台曬出辣照回應了。

三上悠亞13日在個人YT頻道上更新一則影片，宣布將從AV界引退，並指出時間預定於8月16日滿30歲生日當天。此外，她在影片中也回憶起轉換跑道成為AV女優的心路歷程，更是難掩難過的心，一度忍不住淚崩，直言：「8年時間真的很長，也很充實。」同時也希望粉絲可以繼續支持她。

三上悠亞宣布引退。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

隨著消息釋出，也引發網路上諸多網友的哀號，而AV達人「一劍浣春秋」對此消息就發文表示：「三上悠亞想要走得漂亮也要走得無後顧之憂，近來一連串的動作就知道那不是臨時起意也不是一時衝動，她是一步一步在執行設定的計畫。」更曝光她還有兩支「超豪華」作品沒有公布。另外，三上悠亞也在推特上曬出兩張辣照回應。

三上悠亞在推特上曬出兩張僅穿著泳裝的養眼美照，只見照片中的她身穿白色比基尼，以撩人姿勢大秀福利，並向粉絲喊話：「到八月為止，我仍是AV女優三上悠亞！！請支持我到最後！」而該則貼文截至目前已吸引多達413萬人觀看，而粉絲們也紛紛喊話：「老師最后一部作品了，當然要支持」、「沒有你的日子我該怎麼辦！」