鄭秀文與陸駿光在片中因經歷喪子之痛，展開成為寄養父母之路。（甲上娛樂提供）

香港新銳導演賈勝楓執導首部電影長片作品《流水落花》，鄭秀文相當喜愛劇本，零片酬接演力挺新導演，也憑藉寄宿家庭母親「天美姨姨」的感動演出，率先榮獲香港電影評論學會最佳女演員獎，更第10度提名香港電影金像獎影后，由鄭秀文演唱的電影主題曲〈我這樣活了一天〉，同時也入圍香港金像獎最佳原創電影歌曲，而陸駿光升格電影男主角就成為「天后的男人」，與鄭秀文首次合作就合演結婚多年夫妻，有不少感情戲，讓他一開始相當緊張，幸好鄭秀文很親切，還主動牽他手和摟腰，2人很快就拉近距離，情緒重的戲也都默契絕佳。

鄭秀文與陸駿光這對夫妻因經歷喪子之痛，展開成為寄養父母之路，相處上卻也漸漸產生隔閡 。陸駿光大讚鄭秀文相當主動及親切，在讀劇時就主動前來說話，從劇本到愛吃什麼都聊，讓陸駿光漸漸放下戒心：「試造型時我們要牽手，我當下有點僵硬的牽著，再到拍戲現場，她見我還是放不開，就主動拉著我的手放在自己的腰上，還說『你怕什麼呀』，讓我立刻放下緊張和壓力。」

他們也表示從讀劇後大家就破冰，相處得十分愉快，所以很快就營造夫妻感覺。鄭秀文也補充，她認為演出時跟對手演員相處舒服很重要，並笑稱陸駿光在戲裡戲外都像一個大孩子，和角色性格一致 ，所以在相處上沒有問題，導演賈勝楓也認同他在言談間發現陸駿光本身的性格就跟「彬叔叔」極為相似，所以大膽起用他來擔任主演。

鄭秀文的認真投入也讓陸駿光印象深刻，「記得開工第一天已經看到鄭秀文走路的步伐與姿態已不是她自己，而是天美姨姨，這樣也令我很快進入角色。」也表示能夠做男主角又能和鄭秀文演對手戲，該片對他有多重意義，是相當難得的演出機會，拍攝的每1天、每個場次都很深刻。片中演出寄養家庭父母，2人在片中與小孩子相處融洽，實際上都坦言不是很會跟小孩相處，鄭秀文也讚美童星們的演出，都呈現很純真的一面，透過電影對小朋友有更多理解和耐性，發覺他們的獨特與可愛之處，因為拍攝該片而慢慢抓到與小朋友們的相處之道。

鄭秀文還開金口獻聲演唱主題曲〈我這樣活了一天〉。導演賈勝楓表示最初收到音樂，與作詞者林若寧討論歌曲希望帶出的意境：「想像天美姨姨獨自一個人在河邊，邊走路邊哼歌的感覺。這次特地選用了編曲上最純樸的版本，只用一把吉他彈奏，樸素、隨意、溫馨地帶出回想到從前的感覺，充分表達了角色的心境。」鄭秀文則說：「歌詞講述人是如何地一天一天的生活，而當中有傷痛、有一份無奈、有一份淡然。人生存的意義，就在每天的大小經歴之中。」她也為歌曲拍攝MV，並分享實在很喜歡這部片不煽情，卻又滲出感人之處：「天美姨姨帶著人生傷痛，看似活得沒意義，但回望一生卻發現原來一切的付出和經歷，盡是生命意義，大愛滿滿在其中。」

《流水落花》本周五（17日）全台上映。