國民黨中常會今15日通過「中央選戰策略會報」10人名單，部分成員曾有案在身，讓藍營新生代群起反抗，繼北市議員徐巧芯後，鍾沛君也發聲反對，更直言策會成員平均年齡平均年齡68.2歲，怎麼決定次兩個世代的未來，因此他也宣布辭去國民黨文傳會副主委職務，以表反對意見。

鍾表示，去年選戰他的主軸是「革新」，不只監督市政要革新，做為從政黨員，也承諾推動黨務革新，於是乎今天看到本黨提出的「中央選戰策略會報」成員，不能不站出來發聲。

鍾說第一，民進黨籍台南市正副議長邱莉莉、林志展賄選被起訴，國民黨公職民代炮轟民進黨黑金，主席卻提名同樣賄選被判刑定讞的李全教進入選戰策略會報，操盤台南市立委提名。

鍾直言，試問從此時此刻起，國民黨還有何面目再批評民進黨黑金？未來被提名參選立委的同志，又有何面目監督民進黨黑金？

鍾最後說選策會報包括召集人，秘書長黃健庭在內共10人，平均年齡68.2歲，僅有2人年有投入選戰外，其餘成員都已經超過10年以上不曾投入選戰，試問黨中央真的要讓眾位屆齡退休的前輩大老們，決定國民黨下一個世代，甚至是次兩個世代的未來？更遑論從國民黨以外的視角，年輕人，非藍選民又會如何看待？

最後鍾沛君宣布辭去國民黨文傳會副主委職務，以表反對意見。