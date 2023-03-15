參山國家風景區管理處推動穆斯林旅遊，15邀請全台大專院校外籍穆斯林學生及在台穆斯林KOL到竹竹苗體驗在地風情。（參山處提供／邱立雅竹縣傳真）

疫後拚入境觀光，參山國家風景區管理處鎖定東南亞國際遊客，針對穆斯林旅遊市場，疫情期間即啟動穆斯林旅遊環境輔導建置，15日與竹竹苗觀光圈業者、中華民國穆斯林觀光旅遊發展協會合作，邀請到全台大專院校外籍穆斯林學生及在台穆斯林KOL到竹竹苗、中彰觀光圈踩線穆斯林友善旅遊設施及景點，實務了解穆斯林旅客的需求，全力推動穆斯林旅遊。

參山處長曹忠猷表示，台灣是穆斯林旅客最喜愛的旅遊目的地之一，為吸引更多穆斯林遊客來參山觀光圈旅遊，推廣穆斯林安心旅遊環境，參山處特別安排大專院校及在台穆斯林學生及KOL踩線，包括參山所輔導的穆斯林旅遊景點，體驗文化深度旅遊，期盼體檢穆斯林旅遊相關設施，同時將遊程介紹給印尼、馬來西亞穆斯林的朋友。

此次踩線共計2天1夜，行程從竹竹苗到中彰，包括到新竹北埔第一棧體驗擂茶，由於擂茶是客家菜中介於茶飲和粥之間的餬類食物，結合文化及美食的特色體驗，讓踩線團直呼好等特別。目前就讀中山大學、來自馬來西亞的nur nazurah表示，這是大家首次體驗擂茶，過程中相當好玩，也感受到客家文化精神。來自印尼的Aprilia Paramitasari說，體驗擂茶製作過程印象深刻，對於這結合美食與文化的旅遊體驗，希望介紹給更多穆斯林遊客認識。

行程也安排踩線團賞遊峨眉湖環湖步道，欣賞峨眉湖的湖光山色，沿途風景優美，踩線團紛紛拍照打卡留念。另外，行程也特別安排到穆斯林友善場域—西湖渡假村參觀及用餐，感受結合豐富的迷人景緻及多元的自然生態，讓大家紛紛表示相當值得來玩。第2天將配合參山處在八卦山脈生態遊客中心舉辦2023鷹揚八卦活動，參訪在地，體驗生態旅遊，並前往魔菇部落休閒農場參觀，以推廣行銷參山國際旅遊。

參山處表示，近年已針對獅頭山風景區的穆斯林資源盤點，透過輔導機制增進廠商對Halal規範的瞭解，協助業者取得穆斯林友善場域及產品相關驗證，今年也將持續協助輔導業者取得驗證，打造成穆斯林旅客的友善區域，吸引更多穆斯林遊客到參山轄區旅遊，提供台灣旅遊友善形象。