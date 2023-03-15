台北市第4選區立委（南港、內湖）競爭激烈。根據《關鍵調查》最新民調顯示，若2024年第4選區為三腳督，國民黨議員李彥秀以43.2%贏民進黨立委高嘉瑜的32.6%、基進吳欣岱的11.8%。

根據關鍵調查有限公司粉專公布的台北市第4選區立委最新民調，假如明天就是投票日，國民黨李彥秀、民進黨高嘉瑜、基進黨吳欣岱三人競逐，有43.2%的選民會支持李彥秀，高嘉瑜32.6%、吳欣岱11.8%、無明確意見12.4%。若國民黨改由台北市議員游淑慧出戰民進黨高嘉瑜、基進黨吳欣岱，有34.4%的選民會支持游淑慧，高嘉瑜39.4%、吳欣岱11.3%、無明確意見14.9%，高嘉瑜領先游淑慧5.0個百分點。

從該民調進行交叉分析，當國民黨人選從游淑慧變為李彥秀，原本支持高嘉瑜者，僅75.2%會繼續支持高嘉瑜；游淑慧支持者有89.6%會支持李彥秀，4.5%支持高嘉瑜。但若從李彥秀變為游淑慧，原本支持高嘉瑜者有91.0%會繼續支持高嘉瑜，李彥秀支持者有71.4%會支持游淑慧，17.6%支持高嘉瑜。

另外，根據民調，若藍綠對決，假如明天就是投票日，由國民黨李彥秀、民進黨高嘉瑜競逐，有50.6%的該區選民會支持李彥秀，高嘉瑜36.6%、無明確意見12.8%。若改由國民黨游淑慧戰民進黨高嘉瑜，有39.6%的選民會支持游淑慧，高嘉瑜46.3%、無明確意見14.1%。

國民黨內互比，李彥秀支持度以47.7%領先游淑慧17.1% 、闕枚莎17.8%、無明確意見17.4%。

該民調是針對戶籍地在台北市立委第4選區，且年滿20歲者，調查時間為2月21日-2月24日，晚上18點30分至22點。有效樣本1,068人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.5個百分點之內。