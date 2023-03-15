台糖公司位於嘉義縣東石鄉的港墘農場，廣達77公頃的造林地傳出將砍樹種電，引發地方強烈反彈，台糖預定明天上午辦說明會，沒想到今下午就傳出欲發展光電的預定地附近發生火災，嘉縣消防局從下午4點獲報至今，消防弟兄仍在現場滅火，突如其來的不明火勢，也引發地方議論紛紛，甚至有陰謀論傳出。
港墘農場護樹自救會最近在造林地附近和各村庄掛上「抗議港墘農場，砍樹木種光電、造成滅庄、滅農、滅生態！」布條，抗議台糖要砍樹種電，今下午卻傳出預定地附近的農場起火，火勢延燒快速，目前還沒有撲滅跡象。
台糖公司位於嘉義縣東石鄉的港墘農場，廣達77公頃的造林地傳出將砍樹種電，引發地方強烈反彈，台糖預定明天上午辦說明會，沒想到今下午就傳出欲發展光電的預定地附近發生火災，嘉縣消防局從下午4點獲報至今，消防弟兄仍在現場滅火，突如其來的不明火勢，也引發地方議論紛紛，甚至有陰謀論傳出。
港墘農場護樹自救會最近在造林地附近和各村庄掛上「抗議港墘農場，砍樹木種光電、造成滅庄、滅農、滅生態！」布條，抗議台糖要砍樹種電，今下午卻傳出預定地附近的農場起火，火勢延燒快速，目前還沒有撲滅跡象。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。