台糖港墘農場造林地傳出將砍樹種電，今下午預定地旁農場傳出火警。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台糖公司位於嘉義縣東石鄉的港墘農場，廣達77公頃的造林地傳出將砍樹種電，引發地方強烈反彈，台糖預定明天上午辦說明會，沒想到今下午就傳出欲發展光電的預定地附近發生火災，嘉縣消防局從下午4點獲報至今，消防弟兄仍在現場滅火，突如其來的不明火勢，也引發地方議論紛紛，甚至有陰謀論傳出。

港墘農場護樹自救會最近在造林地附近和各村庄掛上「抗議港墘農場，砍樹木種光電、造成滅庄、滅農、滅生態！」布條，抗議台糖要砍樹種電，今下午卻傳出預定地附近的農場起火，火勢延燒快速，目前還沒有撲滅跡象。