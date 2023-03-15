美國銀行接二連三爆雷，法盛投資管理資產配置團隊主管James Beaumont15日來台時指出，今年市場一開始表現得比預期強，矽谷銀事件讓人驚訝但沒有太震驚，它就像「煤礦坑裡的金絲雀」。本來利率走升時就會衝擊到部份企業，現在只是開始反應，預期未來受利率影響敏感的「不動產業」也可能有衝擊。現階段較看好「投資級債、美公債、新興市場債及新興市場股票（如陸股）」，但要慎選股票與債券。

「煤礦坑裡的金絲雀」一詞，不只隱含領先指標的概念，也有早期預警的意味；由於金絲雀對有毒氣體極為敏感，礦工會帶金絲雀至礦坑，用來偵測天然氣是否外洩，當金絲雀出現異狀時，礦工即可以此充作警訊，藉以提早撤出礦坑以保全性命。

James Beaumont指出，矽谷銀倒閉不會造成系統性銀行風險、全球銀行體系並未受損，這只顯示矽谷銀的投資決策是錯的，由於升息影響到實質經濟需要時間，矽谷銀是個早期預警跡象，代表升息確實衝擊到某些企業，因此接下來聯準會預估會升息一碼，但若是通膨沒下來的話，還是會繼續升息。

為何不會引發系統性風險？James Beaumont分析，一、美政府已介入阻擋，不計一切代價阻止事態擴大，這是最重要的；二、近期出問題的四家銀行皆是區域性非全國性銀行，業務有集中領域，像矽谷是針對科技業的放貸，政府有很多方法來阻止事態嚴重。三、此次與2008年金融海嘯的有毒貸款不同，這幾家都是傳統銀行被擠兌的問題，美國政府也全額保障存款、讓銀行出售長期資產，避免銀行體系被拖下水。

James Beaumont認為，大家會擔心高利率下經濟會撐不住，但美主管機關積極處理、進行壓力測試，檢視哪些金融機構面臨困難，要同時控通膨、保護銀行系統運作，因此不會像之前三碼的速度升息，而是一碼一碼升，但他認為經濟不好反而是好消息，對多重資產投資人來說，傳統風險資產與避險資產的負相關回來了是好事，因為可以做資產配置來規避風險。

中國信託投信表示，由於當前債券利率佳、違約率相對低，且升息步入尾聲，市場經常在利率高點前反應，對投資人而言，是入手債券基金的好時點，而由中國信託投信總代理的法盛盧米斯賽勒斯債券基金擁有三大特色，包括靈活布局多元資產、發掘具潛在價值債券，背後更有大師團隊操盤，長期具有投資價值，截至2月底止，績效更居同類型前段班，有望成為投資人的資金避風港。

全球股票在2022年經過一波修正後，2023年也具有投資價值。中國信託投信表示，當前世界指數本益比長期平均約19倍，根據歷史經驗，若在19倍以下投資全球股票，1年後獲得正報酬機率高達72％，平均報酬率也來到8％，換言之，現在入手法盛漢瑞斯全球股票基金，是相對佳的時間點，該檔基金更能為投資人網羅股價嚴重遭低估、且經營團隊具備企業主使命感的企業，讓投資人在股市反彈時，更加有感。