桃園市消防局日前獲贈全台首輛、價值400萬元的「後勤照護車」，這次會稽掩埋場馬拉松式打火，為消防員提供堅強的後援補給。（消防局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市消防局日前獲贈全台首輛、價值400萬元的「後勤照護車」，這次會稽掩埋場馬拉松式打火，為消防員提供堅強的後援補給。（消防局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市虎頭山會稽垃圾掩埋場大火，燃燒面積達1000平方公尺，近300名消防、義消徹夜打火，並出動5部怪手開挖終於在凌晨3點撲滅，燒了近26小時，消防員馬拉松式救火也累翻，但都大讚全台第一輛、市價400萬「後勤照護車」，為消防員提供堅強的後援補給。

升格以來會稽掩埋場已發生4次大火，2019年7月7日最嚴重，燃燒面積1500平方公尺，燒超過2天、搶救56小時才撲滅。隔年1月20日也是燒1500平方公尺、搶救18小時，去年12月零星火警仍燒了逾2小時。

這回會稽掩埋場火警，共出動消防員258人、義消20人、消防車49輛，從14日凌晨1點燒到15日凌晨3點，馬拉松式打火讓消防員疲於奔命，許多消防員輪替時都趁機閉眼休息，還因為太臭，都戴著防護面罩睡覺，非常辛苦。

所幸這次有全台首輛的「後勤照護車」，除了有吧檯供應飲料和補給物資，還內建廁所、外部洗手台，更能搭載桌椅、帳篷，宛如野外露營車，參與救援的消防員就說，以前救災都是就地休息，如今有折疊椅可以躺，毛毯可以蓋，隨時有補給品讓大家補充體力，打火弟兄都感到溫馨。

消防局災害搶救科指出，日前獲贈的「後勤照護車」，市價達400萬元，只要升為二級火警，且經評估會是長時間救災的情況，就會出動「後勤照護車」，讓同仁輪替時，有比較良好的休息環境，2月底首次出勤就備受好評，未來也會持續服務同仁。

消防局也首度嘗試協調4輛救護車，在現場輪替幫休息的消防員監控體溫、血氧和脈搏，以免過勞、身體不堪負荷。