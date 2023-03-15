開春奇幻冒險動作鉅片《龍與地下城：盜賊榮耀》，10日於西南偏南電影節舉行世界首映會後，爆出好口碑，目前更在知名影評網站爛番茄擁有90％的新鮮度好評。發行該片的派拉蒙影業決定於3月24日至26日3天，推出限量口碑場，讓台灣觀眾可以搶先欣賞電影。

該片根據知名暢銷桌遊和電玩改編，將傳奇的角色扮演遊戲精彩豐富的世界觀，以及好玩有趣的精神搬上大銀幕，既搞笑又充滿驚險刺激動作場面。值得一提的是，派拉蒙影業特別邀請知名圖文作家「鬼門圖文」，以精彩電影場景發想，融合出鬼門圖文經典角色，打造專屬《龍與地下城：盜賊榮耀》X鬼門圖文的跨界合作電影插畫海報。

此次合作將首創以往只在網路上刊的插畫繪圖，也同步印製實體預售票限定特典，並於3月17日起全台戲院開放《龍與地下城：盜賊榮耀》電影預售票時，搶先預購電影票就有機會可以獲得，讓喜愛龍與地下城和鬼門圖文的粉絲朋友們收藏，詳情請洽戲院影城現場。《龍與地下城：盜賊榮耀》將於3月24日至26日3天在台推出限量口碑場，3月29日正式上映。