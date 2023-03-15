中菲行表示，去年國際運輸市場面臨嚴峻挑戰，包括高通膨、美國聯準會縮表升息、中國封城清零、俄侵烏戰爭等，對全球經濟造成影響，加上船舶、飛機、疫情、塞港、內陸運輸、原物料供應等負面因素造成供應鏈斷鏈。

儘管如此，中菲行的營收與獲利仍逆勢創高，主要受惠在實體通路和虛擬數位平台建構的競爭力，以明確市場定位、數位行銷、價值服務，吸引客戶。

展望後市，中菲行面對市場變動，持續以數位行銷傳遞價值鏈服務，運用有資安認證的雲端數位供應鏈管理平台及時應變，用多元的解決方案滿足客戶需求，達成經營績效目標。