南韓經紀公司龍頭SM娛樂近期風波不斷，繼李秀滿跟姪子李成秀展開激烈內鬥，後續又有網路巨擘Kakao擊敗HYBE拿下經營權的消息，因此業界早有傳聞藝人將陸續出走的消息，未料在這敏感的時機點，女團「少女時代」隊長太妍卻截圖《黑暗榮耀》中林智妍辭職的一幕，甚至把簽名欄改成自己的名字放上IG限時動態，引發外界聯想。

其實，太妍2月底就貼過電影《神鬼交易》飾演檢查官的柳成範嘲諷財閥：「哇，大家活得還真努力啊」的經典橋段，就被外界解讀在影射公司高層內鬥，接著13日曬出《黑暗榮耀》中林智妍遞給電視台的辭職信，還將她的角色名字劃掉，親筆寫下全名「金太妍」三個字，因此很難不讓外界有過多聯想。

太妍截圖《黑暗榮耀》辭職信橋段，並寫下全名。(圖/太妍 IG)

網友們紛紛寫下心中看法：「公司內鬥我辭職」、「這等於在朋友圈發退學申請」、「哈哈有個性，笑死我了」、「好帥！SM王牌的底氣」、「成立公司自己來」、「借劇情表達內心，金太妍妳夠可以的。」不過也有人認為太妍只是入戲太深，「歐膩中了黑暗榮耀的毒」、「別想太多啊，等正式宣布」。

現年70歲的李秀滿2月被宣布退休後，SM便宣布啟動「SM 3.0計畫」，想將更多資源投注在培養新人，引發輿論譁然，後來則傳出李秀滿拋售持有的14.8%股份給房時赫的HYBE娛樂，不過後來因為股票市場過熱，宣布「不得損及股東利益」決定退出經營權之爭，並將跟Kakao展開全新的商業合作。