美國矽谷銀行（SVB）倒閉震撼金融市場，拜登政府介入接管，向民眾保證存款可全數取回。但對於這場災難性風暴，諾貝爾經濟學獎得主痛批，這一切都是聯準會（Fed）鮑爾激進的貨幣緊縮政策造成，為美國經濟帶來不必要的苦果。

商業內幕報導，2001年曾獲得諾貝爾經濟學獎、世界銀行前首席經濟學家、哥倫比亞大學教授史蒂格利茲（Joseph Stiglitz）周一（13日）抨擊聯準會在SVB破產中扮演的角色，他將近期的市場混亂歸咎於央行激進的貨幣緊縮政策。

史蒂格利茲在專欄文章中指出，由於鮑爾的冷酷無情，還有不必要的措施，現在有了一群新的受害者，美國最有活力的行業和地區將被擱置。他說，「矽谷新創企業家大多很年輕，深信政府履行責任，因此專注於創新而非每天檢查資產負債表」。

史蒂格利茲說，這場風波主要是聯準會的問題，去年為了控制通膨大舉調升利率，根據美國聯邦存款保險公司（FDIC）數據顯示，這嚴重影響債券價格，隨著聯準會持續升息，美國所有銀行2022年持有債券的帳面損失來到6200億美元。

華爾街其他聲音也持同樣的立場，質疑聯準會2021年將物價上漲視為「暫時性現象」，卻在隔年大幅升息，賓州大學華頓商學院教授席格（Jeremy Siegel）認為聯準會政策是造成矽谷銀行倒閉的主因之一，並警告若在升息2碼可能會使更多銀行倒閉。