波蘭總理莫拉維斯基 (Mateusz Morawiecki)證實，波蘭在不久後，將向烏克蘭提供MiG-29戰機，時程夠快的話，可在4到6週內完成交付。烏克蘭最近獲得一批美國提供的空用武器，包括AIM-120飛彈、JDAM炸彈等，需要有可搭載的戰機，因此波蘭的戰機援助相當重要。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，除了波蘭以外，斯洛伐克、保加利亞也計畫捐贈MiG-29，這顯示跨國的MiG-29捐助聯盟可能正在形成。目前波蘭大約還有28架MiG-29在服役中，為了空防安全，波蘭肯定不會提供超過 14架的戰機。

波蘭總統辦公室主任斯羅特(Pawel Szrot) 表示，各國一起捐，分擔的壓力要小的多，保留一半的MiG-29，比較沒有空防問題。另一方面，購自韓國的FA-50輕型戰機即將到達波蘭，也有助於補充波蘭的戰機數，儘管FA-50不是直接的替代者。

波蘭在去年曾經提出一項軍援烏克蘭計劃，將全部的MiG-29移交給美國政府，再由美國政府轉交給烏克蘭。至於波蘭的戰機缺口，由美國來提供足夠數量的美製戰機。

但是美國國防部不同意這項計畫，助理部長約翰柯比(John Kirby)表示，此方案可能會引發北約聯盟與俄羅斯的直接衝突，而且我們不覺得這樣做有實質性的理由。因此，雖然戰爭發生一年，各國捐坦克、捐大砲、捐直升機、捐飛彈給烏克蘭，但是還沒有正式捐助戰機。

波蘭新提案的「捐機聯盟」可能真的獲得成功，在那麼多先進武器都捐助以後，原先過於挑釁的感覺就淡化不少，只是戰鬥機如何送達烏克蘭？可能是陸地運送，以卡車或是鐵路運輸，那麼就必須要拆卸成易收容的單位，然後在烏克蘭重新組裝。

雖然烏克蘭說過很多次，他們希望獲得F-16這樣的北約制式戰機，也曾批評MiG-29的幫助不大，但是烏克蘭空軍目前就在使用MiG-29，因此它也最容易整合。

波蘭的MiG-29曾在2011年進行過北約規格升級，主要在航電的部分，包括以色列航太公司的多功能彩色顯示器、任務電腦、INS/GPS (慣性導航/全球定位導航)、前置控制面板、數位式飛航記錄器，以及RT-8200 UHF/VHF 無線電。 總之，這批波蘭MiG-29戰機更容易安裝美製武器。