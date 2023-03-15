亞太防制洗錢組織（APG）秘書長Dr. Gordon Hook在金融監督管理委員會、行政院洗錢防制辦公室，以及法務部調查局洗錢防制處等長官陪同下，15日特別赴集保結算所參訪，對於集保協助國家落實洗錢防制政策與提升公司資訊透明的貢獻，深表肯定，會中Hook並分享防制洗錢金融行動工作組織FATF建議文件第24、25項，有關最終受益人之修正重點與未來執行上的因應措施。

台灣為APG創始會員國之一，也是亞洲第一個制定洗錢防制專法的國家，會中就洗錢防制及集保協助落實國家政策，提升資訊揭露等議題交流意見，Hook高度讚揚我國政府及民間投入洗錢防制的努力和成效。集保董事長朱漢強也強調，集保身為台灣資本市場的後台機構，對於穩定金融秩序及促進金流透明責無旁貸，將因應市場發展，積極配合國家洗錢防制政策，協助落實「金流透明、世界好評」的目標。

集保在金管會指導下，負責維運「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」（AML／CFT系統），協助落實洗錢防制重要政策。截至2月底，AML／CFT系統提供涵括32個行業別，超過6,000個單位申請使用，節省其各自建置查詢系統的成本，有效執行國家洗錢防制政策。

另外，集保受經濟部指定建置「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」（CTP申報平台），提供我國公司申報其董事、監察人、經理人及持股超過10％之股東資料，並提供29個應辨識實質受益人的行業別，除銀行業、保險業、證券業外，還涵蓋電子支付機構、租賃公司、記帳士、地政士、虛擬通貨平台等業別查詢使用，提升我國公司資訊透明度，該平台協助我國在2019年APG第三輪評鑑得到最佳等級的「一般追蹤名單」的佳績。截至2023年2月底，使用單位達3,600個，查詢筆數更累積達52萬多筆。

集保秉持創新、韌性、永續及普惠金融的願景，持續優化AML／CFT系統及CTP申報平台，陸續提供API系統介接及無紙化申辦等功能，協助業者提升作業效率，並具體落實公司治理目標，為推升ESG永續發展貢獻心力。