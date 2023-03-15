為減少食材浪費並優化客人用餐體驗，台北君品酒店宣布，館內「雲軒」西餐廳由原自助餐廳正式轉型改為主攻套餐式料理的餐廳，並配合口季節推出全新菜單「春饗宴」，邀請饕客趁著即將到來的兒童、清明連續假期，帶著全家大小出門享用美味佳餚，一同製造回憶。

雲軒西餐廳全新套餐菜單「春饗宴」，除了原招牌菜品「頂級美國炭烤牛排」和「炭烤加拿大龍蝦」外，新菜單中更融入印度、義、法多國元素，如沙拉『義式生牛肉』及『煙燻鮭魚洋芋球』、前菜－印度雞咖哩洋芋餃』以及主菜『瑪莎拉法式羊排與麵包』等，讓新舊客人以口舌暢遊寰宇，以味蕾品味東西美食激盪的新滋味。客人可以選擇個人或雙人套餐享用，提供包含：5款沙拉、6款前菜、19款主菜、4款日式冷盤、3款湯品、4款甜點以及5款飲品等豐富菜色，七道西式套餐1,580+10％元起。

雲軒西餐廳轉型成套餐式，除響應集團永續政策減少食材浪費，行政主廚王輔立並表示，套餐式餐點能讓餐廳更能掌握食材的新鮮度，並提供客人更細緻而且到位的菜色跟服務品質。同時，套餐也讓廚藝團隊有更多的創意發想空間，設計出更多以往自助餐式無法提供的現作精緻餐點，進而提升菜色的品質與客人滿意度。

雲軒西餐廳「春饗宴」有多款印度風味料理，包括前菜中的『印度西米海鮮沙拉』和『印度雞咖哩洋芋餃』，以及主菜中的『印度羅根牛肉』和『瑪莎拉法式羊排與麵包』。印度菜最具代表性的特色在於繁複香料的巧妙運用，能增添風味、疊色及提升料理的細緻度及味道的豐富層次，其中『瑪莎拉法式羊排與麵包』是雲軒廚藝團隊中印度師傅的家傳獨門食譜，選用多達16種以上印度進口香料，經過費心手工慢火炒出香料香氣，並加入番茄與洋蔥打製成泥，與羊排小火煨煮；行政主廚更精心選用肉質豐美柔嫩且油脂足夠的澳洲羊肉，經過細火慢燉後羊肉肉質仍極為軟嫩並散發柔和香氣，一場香料的味蕾衝擊將為客人們的春天餐桌帶來香氣馥郁的印度異國風情。

春饗宴菜單也另加入經典義法風味新菜，為食客帶來全新體驗，如沙拉－『義式生牛肉,帕馬森起司,芝麻葉,酸豆,初榨橄欖油,迪戎醬』是極為經典道地的義大利開胃菜，新鮮上好的生牛肉僅薄切，加以頂級初榨橄欖油、帕馬森起司及酸豆、迪戎醬加以調味，便極為滑嫩鮮美，令人胃口大開。另一款沙拉新菜－『煙燻鮭魚洋芋球』，顏色粉嫩的煙燻鮭魚滋味鹹香，包裹綿滑洋芋球，視覺味覺都有如春日顏色繽紛、滋味清新，勾人食慾；前菜－『松阪豬佐鮪魚酸豆醬』挑選豬肉珍貴的頭頸部，肉質富油花，口感嫩中帶脆，捲入清爽春蔬，淋上鮪魚酸豆醬，讓豬肉滋味更具層次豐富。

雲軒西餐廳仍保留最著名的頂級美國碳烤牛排及炭烤加拿大龍蝦於春饗宴菜單中。嚴選肉質多汁且甜美加拿大龍蝦，先經過多款蔬菜熬煮的高湯，將龍蝦最原始的鮮甜水份紮實的鎖住，最後直火炙烤而成，每一口都吃得到彈牙肉質與龍蝦的鮮甜。

牛排則提供國人最愛的肋眼、菲力以及香氣十足的丁骨及戰斧牛排等多樣選擇，以餐廳獨特的兩段式烤爐、選用來自南投的相思木進行碳烤，經過高溫火烤，賦予牛排迷人煙燻味，滋味奔放，並將肉汁完整保留，口感外皮香酥，粉紅色肉質柔嫩甜美，令講究美食的饕客舌尖嘗過就難以忘懷! 其中上等油脂含量均勻豐富的牛肋眼，入口咬下口感尤顯軟嫩，牛肉香氣佈滿口中。帶骨牛排，如『炭烤美國頂級丁骨牛排26盎司』和『炭烤美國伊利諾伊州黑毛安格斯戰斧牛排26盎司』則散發出更加香濃牛肉的香氣、越嚼越香。