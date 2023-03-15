中正大學機械工程系團隊開發的光學式快篩生物感測器具低成本、方便攜帶等特性，目前可應用於敗血症檢測，並於臺大醫院雲林分院合作心肌梗塞快篩研究。(中正大學提供／邱顯誠嘉義傳真）

近年因新冠疫情的爆發，讓世人們逐漸重視快速篩檢技術的重要性，嘉義縣中正大學機械工程系教授張國恩，則帶領團隊，開發出一款光學式快篩生物感測器，只需約一滴血夜的檢體量，可在15分鐘內，檢測出病菌特定蛋白質的含量，以幫助醫生快速、準確對症下藥，且感測器的生物晶片成本，僅需市面上相關晶片的50分之一。

張國恩強調，有些疾病如敗血症，感染進程相當快，黃金治療時間僅6小時，但目前醫院的儀器普遍要收集一定的檢體數量，才能對病患所感染的細菌種類進行檢測，並且等待報告的時間往往要12小時以上，導致醫生只能依經驗判斷施打抗生素，無法精準對症下藥。

為此，張國恩帶領領印度籍博士生迪凡希（Devesh Barshilia)，與同校化學暨生物化學系教授周禮君合作，開發「快速、免標定之平面波導粒子電漿共振光微流體生物感測器」，他解釋，血液中若細菌超量，會釋放特定蛋白質，而生物感測器的晶片，就是在幫助快速檢驗血液中的特定蛋白質。

張國恩表示，團隊使用低成本的玻片製作光學式生物晶片，搭配奈米金技術提升感測靈敏度，加上自行開發的系統平台，只需將一滴血滴入感測晶片中，15分鐘便能得到蛋白質定量結果，協助醫生用藥治療，且使用的晶片能以不到30元的成本，達到跟市面上相似功能但要1500元的晶片效果。

張恩國還說，生物感測器的研究成果，有登在英國皇家化學學會經典期刊《Analyst》及其期刊封面，且除了應用於敗血症檢測外，現也跟臺大醫院雲林分院合作，針對心肌梗塞進行快速篩檢，同時申請3項技術專利，持續改良使技術更成熟，後續也朝向申請國科會育苗計畫、成立新創公司的目標前進。