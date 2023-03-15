衛福部心理健康司長陳亮妤3月9日上任，她今天首度公開露面表示，「自殺防治」是政府當務之急，目前正在積極和澳洲洽談「心理急救包」課程，並逐步於2025年佈建71處心理衛生中心；另外也考慮引進北市實際訪查大樓防墜措施的做法，並盤點各縣市的自殺防治資源。

陳亮妤是美國約翰霍普金斯大學精神衛生博士，曾任台大公共衛生學院助理教授、北市聯醫昆明防治中心主任、台灣成癮學會秘書長、台灣精神醫學會秘書長。她說，自己過去一天到晚跑衛福部，「精神衛生法」修法她也全程參與，加上過去4年在北市府執行衛政工作，希望在中央可以做一點融合。

陳亮妤說，2014年以來，國內18到24歲自殺率逐步上升，新冠疫情後也有明顯增加，這是政府的當務之急。心理健康司目前首要任務是布建社區心理衛生中心，希望今年達標48處，2025年前逐步增加至71處，希望增加心理衛生資源的可近性。

她進一步說明，心理衛生中心會配有2名臨床心理師、2名諮商心理師，衛福部會補助地方政府 擴大心理諮商範疇；但地方政府財務狀況不一，無法強制要提供多少資源給民眾，期待未來公私協力之下持續推動，逐步擴大心理諮商資源。

陳亮妤提到，心健司正在和澳洲洽談「心理急救包」，教導民眾如何察覺周遭的人不對勁，哪些情況是求救訊號，以及如何傾聽和回應；她也希望將北市府做法推廣至其他縣市，如實際訪查大樓防墜措施，並舉辦標竿學習交流，盤點各縣市的自殺防治資源。

隨著國內高齡人口增加，陳亮妤表示，精神科的病人會老化，有些人老化之後也會產生精神疾病，目前已和長照司初步討論，預計採「雙軌」方式，根據病人狀況，哪些比較適合在精神治療場域，哪些比較適合在長照領域，獲得最合適的照護。