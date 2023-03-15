百齡高中學生自我介紹。（百齡高中提供）

為了紀念日本富山與台灣台北航線復飛，台北市百齡高中日前與日本富山縣3所高中學生線上玩英雄聯盟、特戰英豪等電玩，並介紹彼此學校特色及在地文化，加深台日交流。

富山縣電腦競賽高中生大會執行委員會邀請百齡高中6位學生與日本射水市新川高校、礪波工業高校及高岡向陵高校，於4日進行4回合的英雄聯盟及特戰英豪線上交流戰。射水市未來創造課則派人擔任雙方溝通橋樑，協助活動順利進行。

百齡高中表示，首場為英雄聯盟對戰，台方由柯姓同學與4位新川高校學生組隊對戰礪波工業高校，接下來3回合為特戰英豪競賽，百齡高中分別迎戰3所高中，百齡高中隊伍皆全勝。

百齡高中指出，解姓同學求好心切，競賽前還特地上網找資料加強電玩技能，並認為這次能跟日本高中生直接互動，非常新鮮有趣，也獲益良多，希望未來還能有更多交流。

百齡高中表示，除了玩電玩，雙方學生還自我介紹並分享學校特色，建立國際友誼，日本主辦單位則介紹當地知名景點，準備特色紀念品給百齡高中學生，最後還邀請學生有機會可以到富山一遊。

百齡高中表示，學生透過本次活動拓展國際視野，以寓教於樂方式，促進團隊合作並增進校際交流，未來校方將規畫更多元交流活動，拓展學生國際觀並提升學校國際能見度。