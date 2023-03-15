攸關全民普發6000元的疫後特別預算正在立法院審議當中，當前共有5種管道可領取，其中在「登記入帳」方面，多名立委喊話可先造冊，避免後端發放領取塞車，而明日財政部將在行政院會報告「全民共享普發現金規畫」，據悉，會後將宣布民眾可上網登記的時間。

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案，8日通過立法院聯席委員會初審，該案歲出共編列新台幣3800億元，其中包括全民普發6000元現金、挹注勞健保及台電虧損等，朝野立委共提出327個刪除、凍結及主決議案，經委員會決議，將高度爭議的1600萬元宣傳費刪除500萬元。

立法院長游錫堃將於16日下午5時召集黨團協商，據幕僚推估，若朝野黨團有共識排除1個月冷凍期，可望在4月11日前完成三讀，但確切日期要以協商結果為準。財政部長莊翠雲7日在立法院允諾，法案三讀通過後，會在總統公告一周內發放6000元現金

據財政部規畫，當前普發6000元現金有5種方式，登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、特定偏鄉造冊。有既有帳戶者（如中低收入戶）可採直接入帳；一般民眾可上網登記指定帳戶；考量偏鄉硬體落差問題，部分無法入帳者可以造冊方式發放；最後則是拿證件赴ATＭ、郵局領現。

根據行政院會議程，財政部明天將在行政院會報告「全民共享普發現金規畫」，據悉，預計會後將對外說明何時能開發填寫表單，先進行造冊作業，不一定要等到預算三讀結束才做。