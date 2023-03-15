程泰去年第四季雖因新台幣兌美元匯率由貶轉升，認列匯兌損失達1.2億元，EPS仍有1.12元。去年合併營收63.85億元、營業毛利16.82億元、營業利益8.14億元、全年認列匯兌收益2.49億元挹注，稅前盈餘11.33億元、本期淨利8.75億元、淨利歸屬母公司7.08億元，EPS攀升至6.42元，勝過瀧澤科去年EPS為5.1元，成為工具機廠獲利王。

程泰15日董事會也決議每股配發現金股利為3.0元，現金股利配發率46.73％，以15日收盤價66.4元計算，現金殖利率為4.52％，全案將提至6月9日股東會討論定案。程泰2021年修改公司章程，將董事席次將原本七席增加至九席，並完成兩席董事補選。今年股東會改選，獨董席次從原先三席增加至四席、董事席次則由六席降至五席。

程泰集團董事長楊德華2月主帥親征，要求全球代理商盡快下單收到成效，目前在手訂單回升至12億元，接單到出貨至少3個月時間。2月合併營收3.24億元、年減14.03％；前二月合併營收6.01億元，年減37.11％。

楊德華表示，他預期，台灣工具機產業景氣6月之後就會好轉，不看淡程泰今年營運。