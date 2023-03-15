薛仁雅第一集就愛上張東潤。（LINE TV提供）

秋英宇不甘示弱脫掉上衣向薛仁雅示愛。（LINE TV提供）

韓國女星薛仁雅去年因為演出《社內相親》中的討喜千金收獲高人氣，今年帶著新劇《Oasis綠洲》回歸，與張東潤繼2017年之後的再度合作演出情侶，劇情以80年代到90年代遽變的韓國為背景，描述3位年輕人為了守護夢想、友情跟初戀的世紀末青春時代劇。薛仁雅再次穿上高中生制服，初登場就以「儀隊隊長」的身份亮相，開播當週，薛仁雅也在IG曝光儀隊造型的美照，引來破百萬人點讚，而張東潤與秋英宇則為了符合劇中角色形象，把臉頰、身體都塗黑，被薛仁雅笑虧：「剛看到他們時，覺得好像剛出土的馬鈴薯。」

劇情一開始，張東潤與秋英宇就因為對薛仁雅一見鐘情、念念不忘，特地跑到薛仁雅的學校等她放學，沒想到薛仁雅看到他們，先是提醒2人之前自己曾經說過「如果再次出現在我面前，就會死在我手裡」的警告後，二話不說就從書包裡面掏出雙節棍，秋英宇看到後傻眼詢問：「是李小龍嗎？」薛仁雅則自信滿滿地說「《唐山大兄》、《精武門》《猛龍過江》《龍爭虎鬥》，我可是看了數十遍，所以會點雙節棍。」接著2人就被薛仁雅用雙節棍爆打了一頓。這段劇情雖然短暫，但為了將雙節棍使用流暢，薛仁雅也特別去武打學院學習，希望能演得盡善盡美，可說是相當敬業。

為追求薛仁雅，張東潤與秋英宇同時告白，張東潤先是說自己「賭上性命」，秋英宇也不甘示弱脫掉上衣，表示如果薛仁雅不跟自己交往的話，還會打赤膊在街上喊著她的名字跑來跑去，在畫面中大秀結實胸肌、腹肌。不過最終薛仁雅還是愛上了憨厚老實的張東潤，主動獻吻，只是2人都還沒交往多久，富家子弟秋英宇就因為過失殺人，跪求好兄弟張東潤幫忙頂罪，最後礙於2家的交情及上下關係，張東潤只好答應，鋃鐺入獄斷送前途，並為了不耽誤薛仁雅，更在對方探監時談分手，並烙下狠話：「我會入獄都是因為妳。」傷透薛仁雅的心，《Oasis綠洲》每週二、三 中午12點在LINE TV更新。

另外，《社內相親》中和薛仁雅搭擋演出情侶的金旻奎，也脫離男配角行列，主演奇幻穿越劇《神聖偶像》，飾演一位從異世界穿越到現代，成為無名偶像的大神官「倫布里」，為了對抗魔王勢力並回歸原本的世界，意外展開在演藝圈闖蕩的旅途。其中，金旻奎所信奉的神「雷德霖」，則是由近期在復仇韓劇當中以「惡女空姐」暴紅的車珠英所飾演，車珠英在劇中身穿藍色長袍，頭戴王冠，散發神聖氣場的模樣，與「惡女空姐」的形象大相徑庭，讓許多觀眾都直呼「差點認不出來」，給予高度評價。《神聖偶像》每週四、五早上10點於LINE TV更新。