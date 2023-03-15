台水第四區管理處15日晚間宣布，因配合台水中區工程處辦理3案工程，台中市將自3月21日上午10點起至23日上午9點停水47小時，預計影響台中市烏日區、南區、東區、北區、北屯區、大里區、太平區等區域，約30萬用戶，管線連接工程完工後，亦可縮短復水時間。

台水第四區管理處指出，因應台中市人口逐年攀升、用水需求日增，這次配合「台中市聚興配水池新舊管連接、台中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線及鯉魚潭場第二送水管工程銜接」等3案工程，這次停水範圍為7個行政區。

台水第四區管理處表示，停水範圍為太平區（全區）、大里區（全區）、北屯區（鐵路以東）、北區（鐵路以東）、東區（鐵路以東）、南區（鐵路以東、以南）、烏日區（鐵路以東及國道一號以南）；降壓區域則為東山路以南、鐵路以西、進化路及北屯路以東、進化路以北與烏日區大里溪以南、烏溪以東，請影響民眾提前儲水備用。

台中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程則可作為台中市第二供水區之增供水量管線及第二、三供水區送水備援管線；至於鯉魚潭場第二送水管工程則建置雙幹管供水，加強供水韌性及有效備援，降低台中地區之供水風險。

台水提醒民眾於停水前6小時完成儲水，為服務用戶，台水第四區管理處並特別設置119個臨時供水站方便民眾取水。停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水。