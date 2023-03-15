推老闆娘跌落水溝身亡 男子遭聲押禁見

57歲李姓男子寄住在66歲陳姓友人家中並協助其裝潢工作，卻因故與42歲的陳妻發生口角，口角後將陳妻推入住家外排水溝，訊後依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方複訊後向桃園地院聲請羈押禁見。

57歲李男因經濟困難而受陳男收留寄住，寄住期間卻與陳男的妻子廖女相處不合，14日20時與廖女口角後發生拉扯，推老闆娘跌落水溝，廖女養子李男發現後緊急送醫，仍宣告不治。桃檢排定明天下午3點30分在中壢殯儀館解剖釐清死因。