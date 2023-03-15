新洲全球去年淨利1.13億元，年增11.5％，EPS 1.83元，配發現金1元；對照18.15元股價，殖利率5.5％。

強化營運利基、炎洲推展特化佈局，規劃進駐中科虎尾園區，投資8.6億元設廠，研發符合循環經濟趨勢，將持續擴充產能並發展自有品牌，提供半導體產業更優質的產品及服務，預計114年～115年正量產貢獻營收。

炎洲去年營收年減15％，但因力求現有產品邊際貢獻率，毛利率成長至18％，加上受惠台幣貶值產生匯兌利益挹注，獲利逆勢增長。

展望後市，炎洲表示，膠帶及包材業務因通膨及升息影響恐壓抑經濟活動熱度下降，連帶降低包裝需求，惟「旺洲逸品」及「炎洲旺年匯」建案預計下半年開始完工交屋，支撐營運能量。

新洲全球去年因持續針對大宗規格統購產品開發新供應商效益逐步顯現，毛利率從22％逆勢成長至24％，搭配嚴控管營業費用帶動，獲利年增11.5％。今年考量包材需求將因經濟活動趨緩而受到影響，營運保守因應。