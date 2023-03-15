喬山2022年第四季獲利5.34億元，單季每股稅後純益（EPS）1.76元，超越市場共識，主因利潤率復甦較預期強勁與稅率較低所帶動。此外，因運價大跌、原物料價格舒緩與產品組合較佳，毛利率改善至46.4％，季增2.9個、年增1.8個百分點，亦高於市場估計值。

凱基投顧看好喬山站在平價健身房熱浪之上，在歐美主要客戶2023年營收財測亮眼加持下，喬山經營管理階層認為，下半年需求展望穩健，並預估3月營收將重返正成長軌道。

喬山主要客戶Plant Fitness、Basic-Fit釋出亮眼的2023年營收展望，預估將分別年增13％～14％與25％。憑藉強勁的營運模型與投資回收期較短之競爭優勢，凱基樂觀看待平價健身房將持續擴大市占率，有鑑於訂單能見度將逐漸明朗、營收與獲利轉強，將為下半年股價催化劑，建議旗下客戶在旺季到來之前進場布局。