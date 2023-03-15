其中，2月外匯指定銀行（DBU）月減41.35億元或2.62％至1,535.58億元，其中，法人戶已連9個月下降、個人戶已連24個月減少。

央行統計，人民幣存款餘額在2015年6月達到最高峰3,382.18億元後，至前年人民幣存款餘額多維持在2,300億元以上，但去年底正式跌破2,000億元大關，1月降至1,860.47億元，2月再降至1,814.81億元。

人民幣存款餘額下探，是從2018年起即逐年衰退，加上去年以來美國聯準會（Fed）激進升息，美元定存利率持續提高，而大陸維持寬鬆貨幣政策，美元與人民幣利差拉大，散戶持續減持人民幣存款，散戶逐利率而居，預估下月餘額應會續降。

央行官員表示，人民幣存款續降，主要是法人戶支付三角貿易貨款，將人民幣存款轉兌為新台幣，造成餘額大減；而散戶則因美元利率誘人，各家銀行大多在推美元優利，相較於美元存款利率動輒4％，人民幣1年期最高也只有2.2％，利差因素使散戶紛紛轉進美元。

觀察目前銀行各天期人民幣存款利率，最高各為1個月期永豐銀行3.05％、3個月期為陽信銀行1.9％、6個月期為永豐銀2.28%、9個月期為台企銀1.4％、一年期為陽信銀2.2％。其中，3個月期上個月利率最高為日盛銀行的2％，其餘天期不變。中銀台北轉存款利率，除1個月期下降20個基本點（1個基本點是0.01個百分點），其餘各天期分別上升10至20個基本點。

2月國際金融業務分行（OBU）月減4.31億元或1.52％至279.23億元，為連3個月下降。央行官員表示，主因是國內客戶把人民幣匯到國外進行融資，部分廠商匯出人民幣資金，貸款給海外關係企業運用。

另，2月匯款總額單月暴增460.23億元或35.8％。央行官員表示，主因1月有春節工作天數少，2月自然有大幅成長，加上三角貿易匯款增加，及廠商資金調度需求帶動。