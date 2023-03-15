台股近期受到矽谷銀行（SVB）等美國中小型銀行破產事件影響，投資氛圍相當混亂，資金開始尋求安穩避風港，法人看好利基型財報報喜優質股，有望進一步吸引市場目光與資金進駐。

里昂證券指出，由於庫存過剩，導致億豐來自美國大型零售商固定尺寸產品（ready-made）訂單萎縮，2月營收年衰退18％。儘管相對疲弱的營收動能可能延續到上半年結束才會告段落，但回補庫存活動可能於第三季登場，使2023年呈現倒吃甘蔗態勢。

且好消息是，億豐高毛利的客製化產品需求依然相當強勁，產品組合更健康有益毛利率表現。里昂證券認為，億豐擴大墨西哥廠房，員工人數預計從2022年的700人，擴編到2023年底的1,500人，有助縮短交貨時間，進而可望帶動市占率提升，看好客製化產品的成長性。其次，PVC價格從高點大降了56％，運輸成本（WCI上海至紐約運費）年初至今跌了3成，全都有助提高毛利率，基於上述各項利多，估計億豐2023、2024年毛利率逐年進步到54.6％與54.8％。

摩根士丹利證券更認為，美國零售業者態度可能太過保守，考量終端銷售力道持續，下半年或會有更佳的補庫存動能。美系外資估算，億豐2023、2024年每股稅後純益（EPS）為23元、24.85元，2025年再升為27.55元，呈連年增長。