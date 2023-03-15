艾美特指出，深圳土地開發案2023年2月正式與深圳中際聯科創產業發展有限公司簽約完成租賃事宜，出租3萬平方米高收益的商業用地及辦公樓，之後將按月收取租金並認列財報，租金按合約約定有調升條款，未來有調升空間，粗估每年將挹注收入超過人民幣1,250萬。

展望今年，艾美特觀察中國市場在疫情後消費漸趨回穩，雖經濟成長仍趨緩，但原物料價格皆趨於穩定，對於今年整體業績抱持樂觀特度，可望資金回流狀況將優於去年，今年的重點仍放在產品優化並合理提價已提升毛利為目標。