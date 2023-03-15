艾美特指出，深圳土地開發案2023年2月正式與深圳中際聯科創產業發展有限公司簽約完成租賃事宜，出租3萬平方米高收益的商業用地及辦公樓，之後將按月收取租金並認列財報，租金按合約約定有調升條款，未來有調升空間，粗估每年將挹注收入超過人民幣1,250萬。
展望今年，艾美特觀察中國市場在疫情後消費漸趨回穩，雖經濟成長仍趨緩，但原物料價格皆趨於穩定，對於今年整體業績抱持樂觀特度，可望資金回流狀況將優於去年，今年的重點仍放在產品優化並合理提價已提升毛利為目標。
知名家電品牌艾美特（艾美特-KY）董事會，承認2022年營業報告書，合併營收92.20億元，毛利15％，優於2021年11％，每股純益為3.25元。艾美特董事會並通過配發現金股息、股票股利各0.5元。
艾美特指出，深圳土地開發案2023年2月正式與深圳中際聯科創產業發展有限公司簽約完成租賃事宜，出租3萬平方米高收益的商業用地及辦公樓，之後將按月收取租金並認列財報，租金按合約約定有調升條款，未來有調升空間，粗估每年將挹注收入超過人民幣1,250萬。
展望今年，艾美特觀察中國市場在疫情後消費漸趨回穩，雖經濟成長仍趨緩，但原物料價格皆趨於穩定，對於今年整體業績抱持樂觀特度，可望資金回流狀況將優於去年，今年的重點仍放在產品優化並合理提價已提升毛利為目標。
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