東元指出，影響損益較大的因素，來自轉投資富邦媒近二年其股價大幅波動，2021年因富邦媒股價大漲，若扣除富邦媒影響數值，每股純益約為1.84元、配息1.35元；而2022年富邦媒股價重挫，包括富邦媒未實現損失約8億元、加計其他轉投資損失約11億元，若扣除此影響數值約影響損益每股約0.4元，亦即去年東元每股獲利在2元以上，近二個年度的配息率均在7成以上。

東元董事會15日通過去年財報，東元去年合併營收582億元、年增13.4％，創下歷年新高，以本業來看，東元機電系統、智慧能源、智慧生活三大事業成長下，加上原物料價格回跌、毛利率提升，以及費用控管得宜，去年營業利益約50.7億元，年成長34.9％。

展望今年，能源工程在離岸風電變電站、儲能系統工程、IDC資通訊工程等訂單滿手，業績能見度高；機電系統聚焦在電動車動力系統除了今年將發表東元自主設計製造的新一代動力系統之外，也加速印度、北美等市場，印度新廠將在今年第二季啟用，量產工業馬達及電動車馬達。

東元預期，智慧能源、機電系統二大事業群，今年成長動能強勁，全年整體業績仍以雙位數成長為目標。