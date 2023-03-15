前台視主播、資深媒體人劉忠繼，今（15日）驚傳因血癌病逝，讓親友都悲痛不已，而稍早好好聽文創也發聲明，證實他在今天下午不幸辭世，享壽65歲，而好好聽也會全力協助家屬處理相關事宜。

劉忠繼去年5月罹患「骨髓分化不良症候群及骨髓纖維化」，是血癌的一種，而他經歷幹細胞移植、洗腎等痛苦的治療，依舊樂觀幽默，未料今傳出噩耗，好好聽文創也感到悲痛與不捨，並表示會全力協助家屬處理相關事宜。

好好聽文創聲明全文：

好好聽文創傳媒總經理、資深媒體人劉忠繼於3/15日下午不幸辭世，享壽65歲。

劉忠繼曾擔任復興航空發言人，歷任台視、中視、年代、八大等電視媒體，2020年7月，與幾位資深媒體好友共創「好好聽文創傳媒公司」，秉持以知識為基礎，打造一個具創造、交流、學習、互動的平台。

2022年5月劉忠繼確診血癌，全名「骨髓分化不良症候群及骨髓纖維化」。歷經幹細胞移植、洗腎等一次次痛苦的治療，仍充滿樂觀幽默，在人生最後的試煉中，勇敢堅毅的面對所有的挑戰與苦難！

劉忠繼待人熱誠，朋友們得知訊息均極為不捨，家人們在最後時刻與他做了溫馨的告別。祈願忠繼在所有愛他的家人與親友們的追念中，安享天堂。

好好聽文創表示悲痛與不捨，全力協助家屬處理相關事宜。