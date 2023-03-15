合歡山鳶峰星空劇場去年底完工試營運，吸引上千名遊客體驗，獲得五星評價。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣府與工研院合作，在鳶峰打造沉浸互動式星空劇場，獲得「美國繆思設計大獎」概念設計互動類金獎。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣合歡山鳶峰星空劇場去年底完工試營運，大型圓頂天幕投影專業數位星象儀，讓遊客體驗浩瀚星空，加上互動式主題動畫，讓觀星旅遊更有趣，該設計獲得「美國繆思設計大獎」概念設計互動類金獎肯定，南投縣政府今年將增設小型天文台，讓鳶峰成為科普觀光據點。

「合歡山暗空公園 」2019年8月獲國際暗天協會認證，成為全台首座暗空公園，縣府持續進行光害防制及環境保育宣導，並設置觀星據點，同時與工研院合作打造沉浸互動式星空劇場，去年底完工試營運，目前遊客參觀票價為100元，清境住宿旅客預約優惠價50元，獲遊客五星評價，今年第一季更榮獲美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）金獎。

美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）創辦於2015年，主辦單位為國際獎項協會（IAA），全球創意設計領域最具影響力的國際獎項之一。

南投縣長許淑華表示，鳶峰包括星空劇場及觀星平台等硬體建設，感謝交通部觀光局、國家發展委員會等單位補助，讓各項設施更完善，縣府目前更在該處打造小型天文台，預計年中完成，未來將持續將鳶峰打造為一個科普觀光據點。

縣府觀光處指出，疫後持續輔導觀光產業朝智慧觀光、低碳永續方向轉型，目前也研議將參觀星空保育、天文導覽等面向的星空劇場，納入縣府公務人員終身學習時數，星空劇場試營運至3月底後，將評估是否委外經營，預估每年可為縣庫帶來上百萬元收益。