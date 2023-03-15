作為台灣中美洲邦交國的宏都拉斯，該國總統希奧瑪拉‧卡斯楚15日發表推文表示，已指示外長尋求與中華人民共和國建交。對於宏都拉斯無預警表態，被認為是否涉及總統蔡英文預計4月出訪美國，大陸方面給予外交反制動作。中國人民大學國際關係學院教授李慶四認為，蔡英文訪問美國可能確實是導火線，但主要還是近年兩岸關係的倒退才是關鍵本質，甚至進一步隱含的是中美外交當前的緊張局勢。

李慶四指出，兩岸關係一定程度上也反映著中美關係，不光是蔡英文本身，周邊民進黨都是替美國赤裸裸站在台前當代言人，認為宏都拉斯尋求與大陸建交，除理解到與台灣往來沒有前途，對兩岸關係下了判斷，背後更是對中美關係的站隊。只是選在這樣一個熱點時期，對宏國來說則有更好的國際曝光度。

至於是否可能形成台灣剩餘邦交國斷交的連鎖反應？李慶四說「那是絕對的」，認為台灣所謂的邦交國沒有一個不在考慮這件事。

李慶四也認為，宏都拉斯能頂出美國壓力，尋求與大陸建交，說明美國不得人心，也顯示美國在中美洲「後院」國家的影響力在下降。