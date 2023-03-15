男星謝霆鋒與張柏芝離婚後，在2014年爆出與天后王菲世紀大復合，多年來有人支持二人戀情，也有不少網友唱衰他們，在2022年王菲還被拍到掩面痛哭的樣子，分手傳聞在網路上吵得沸沸揚揚。謝霆鋒與王菲日前在機場重現「世紀牽手」，才間接擊破謠言；但謝霆鋒最近出席電影活動，被問有沒機會與王菲一起拍電影，他秒回沒有讓現場一度超尷尬。

謝霆鋒14日出席2023年英皇電影巡禮活動，現場星光熠熠，主要為了宣傳公司多部新作品；但因為11日謝霆鋒與王菲重現世紀牽手畫面後，意外成了媒體追逐焦點，明明是電影活動，卻頻頻被問「王菲」，他都禮貌地回應「今天講電影吧」。

不過，台下媒體卻沒理會謝霆鋒，還有人直接脫口詢問，「有機會和王菲一起拍電影？」讓他用粵語堅定地回答「沒有」，讓台下傳來尷尬冷笑；其實當謝霆鋒不斷被追問有關王菲的問題，連他身旁的林嘉欣都面露難色，表情明顯感到非常無言。

王菲在2000年一場慶功宴上，大方與瘋傳交往已久的謝霆鋒上演世紀牽手，公開戀情，被粉絲們譽為「經典畫面」；沒想到在謝霆鋒與王菲屢傳分手後，11日上午謝霆鋒與王菲被拍到現身機場，且兩人更罕見高調牽手，網友推敲是為了駁斥分手謠言，讓粉絲滿意地說，「還能看見他倆牽手真好」。