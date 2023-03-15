陳建州（黑人）自認最像《灌籃高手》中的赤木剛憲。（M'INT明潮提供）

陳建州（黑人）近期接受《明潮》雜誌3月號專訪，分享一路走來的心路歷程，他從藝人身份跨界為新職籃聯盟（P. LEAGUE＋）執行長，甚至不惜變賣千萬超跑展現決心，更是「林來瘋」吹回台灣的幕後推手，對陳建州和聯盟是最大最直接的肯定，他相信台灣球迷也有幻想過這一天，而林書豪回來第一是為上帝打球，第二是希望快樂打球，陳建州自信表示：「我可以保證的一點就是，我在這邊絕對讓他開心到不行！幫他製造更多快樂打球的舞台。」

黑人覺得自己最像《灌籃高手》中的赤木剛憲，因為自己也是從國中開始打中鋒，身材也跟赤木相似，尤其粗曠的外型也不是全隊最出眾的，陳建州：「他在漫畫中的角色比較像隊長，當一個領導者去整合大家，鼓動團隊士氣，我覺得和我的位置比較相像。」直到21歲十字韌帶二度斷裂，黯然告別璀璨卻短暫的籃球生涯，陳建州形容自己「在球員時代很像流星很閃爍，可是一下就墜地。」才有後來製作人王偉忠將他拉拔進演藝圈，一手打造成為「黑人」陳建州。

現在的他覺得運動時間變少了，保持身材的秘訣就是騎腳踏車和做TRX，或是做伏地挺身和仰臥起坐，維持基本的肌肉硬度就好，他認為不要讓身材走鐘就好，可以穿得下衣服，才不會浪費訂製的西裝。黑人也提到身上的西裝就是高以翔贈送的，高以翔還幫他繡了一個「LOVE LIFE」的LOGO在西裝內側，總共送他三套，陳建州感性地說：「我現在比賽就是三套輪流穿，因為我希望用自己的方式紀念我的朋友，籃球是我跟他之間很重要的共同話題，我們也是因為籃球而結緣。」