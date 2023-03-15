女星安心亞是著名的宅男女神代表，她近年轉型成功，在戲劇、主持、唱片等領域都有不俗成績，實力有目共睹，而親民的她不時在網上放送搞笑影片，討喜性格收獲一大票粉絲；近日楊子儀曬出一張13年前與安心亞的合照，意外曝光安心亞這13年的外型變化。

男星楊子儀今（15日）在社群平台發文寫下：「昨天整理電腦資料時，意外發現博文和阿春的初相遇，13年前的我們，有點嫩」，只見楊子儀當年留著厚重髮型，安心亞當年有著水汪汪的大眼，妝容非常日系，像是洋娃娃一樣。過去安心亞與律師謝震武共同主持遊戲類綜藝節目《天黑請閉眼》，遊戲找來多位參賽者扮演殺手、警察、平民三種角色，類似於狼人殺的遊戲，楊子儀過去曾上該節目，不過兩人交流並不多。

照片曝光後，安心亞在底下留言「很嫩欸我們」，並轉發到限時動態上，有網友對比安心亞多年前和現在的模樣，感覺現在妝淡了很多，卻比以前更漂亮了，許多人表示：「完全沒變啊！這是吃了防腐劑吧」、「兩位明明就沒什麼變啊」。

楊子儀曬出13年前與安心亞的舊照。（圖／yankee_yang_ Instagram）

近期安心亞和楊子儀共同主演公視時代劇《牛車來去》，最新劇情楊子儀飾演的博文從南洋歸來，見到安心亞飾演的阿春後，一股腦地將思念的心情傾洩而出，上演浪漫唯美的「草咚」吻戲。楊子儀表示拍攝現場一點都不浪漫，因為要從站立狀態將阿春撲向草地，他的左手為了護住安心亞，不小心挫傷扭到，「加上當天天氣很熱、蚊蟲很多，連心亞都忍不住問我為什麼要選這裡，我開玩笑叫她去問導演。」