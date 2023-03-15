桃園市長張善政日前拿到六都首長好感度第一名，日前兌現改善代理教師薪資承諾，還曾讓代理教師產業工會理事長黃湘仙直言，原本不抱任何期待，如今真心感到尊重。近日張市府將日本神祇移出桃園忠烈祠，也被輿論大讚撥亂反正。之前曾發生八德體育館羽球場天花板崩塌事件，張善政也舉審計部資料，直指北景雲工程專任人員的兼職情形嚴重，讓粉專「政客爽」大讚還好投給張善政，狠酸前市長鄭文燦將名留青史。

黃湘仙2月16日曾在臉書發文坦言，張善政選前承諾代理教師薪資時，她不抱任何期待，甚至跑去他粉專罵他連代理跟代課都分不清楚，如今真心覺得對張善政respect，並自嘲她錯了，「瞎眼不視英雄」。政客爽當時就驚呼，張善政只花47天就活生生讓一個不看好他的人徹底心服口服。

「鄭文燦這樣專注剪綵的前桃園市長，將來一定名留青史！」政客爽今(15日)在臉書發文提到，張善政近日談北景雲工程，揪出監工單位的詳細問題。政客爽指出，根據審計部調閱資料顯示，發現有2名專任管理人員和2名土建人員有兼職情形，2名專任人員分別在桃園兼職332天、台北580天；2名土建人員則是1人在台北兼職464天、1人在桃園202天，監工如此不確實，也難怪會發生工程的缺失。讓他直喊：還好投給張善政！

政客爽在留言區還說，「然後張善政要去監察院說明，鄭文燦繼續吹冷氣好好當官！」網友表示「希望張善政市長去監察院報告說，前鄭市長都是去剪綵，做毛坯屋工程等事實」、「剪綵是正職，市長是兼職」、「剪綵王鄭文燦」、「桃園跑場王」、「請張市長繼續！桃園人想看！」