前台視主播劉忠繼近年罹患名為「骨髓分化不良症候群及骨髓纖維化」的一種血癌，今（15）日下午與世長辭，享壽65歲，消息一出，讓各界感到痛心與不捨。有醫師指出，全台每年約有2、3百人罹患該病症，好發族群為男性以及60歲以上的中高齡族群，初期症狀相當不容易發覺。

劉忠繼自2022年5月確診血癌，罹患了全名為「骨髓分化不良症候群及骨髓纖維化」的疾病，這段期間歷經幹細胞移植、洗腎等艱辛的治療，樂觀對抗病魔，不過今日卻突然傳出劉忠繼逝世的消息，其任職公司《好好聽文創傳媒》也遺憾證實此事。

台大醫院檢驗醫學部主治醫師周文堅過去受訪時指出，這種病症好發於男性以及60歲以上的中高齡人口，「年紀越大，發病率越高」，台灣每年約有2、3百名這類患者，早期症狀不易察覺，常見的有：貧血、疲勞、倦怠、虛弱、頭暈、胸悶易喘、皮下瘀青或瘀血、紫斑、血尿、黑便或血便等情況，最快可能8個月就會惡化成急性白血病。

根據《自由時報》報導，苗栗市大千綜合醫院血液腫瘤科主任黃明立曾指出，「骨髓分化不良症候群」是因染色體老化或突變，導致骨髓幹細胞無法製造正常血球，若紅血球有異，可能出現倦怠、體力不佳、呼吸容易喘等症狀；白血球有問題則會經常發燒；而血小板出現狀況時，則容易出血、瘀青。

黃明立表示，若患者長期沒有治療，可能有2、3成的機率會惡化成血癌，過去曾有患者在病情惡化前，就因為敗血症不幸罹世。目前治療方式主要有3種，分別為：「支持性照護」，適當輸血以防貧血造成體力衰退，或使用抗生素治療避免敗血症危及生命；「低強度治療」則是使用去甲基化藥物；最後則是利用高劑量化療與造血幹細胞移植的「高強度治療」。