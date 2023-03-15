臻鼎2022年第四季營收529.02億元，季增5.8％、年減6.3％，主要因為智慧機供應鏈第四季受到大陸封城干擾，才會出現年減狀況。營收表現雖然未如預期，不過，受惠長期布局智慧工廠效益顯現，使得工廠生產效率、產品良率皆有顯著提升，帶動第四季毛利率來到26.3％。

中信投顧指出，展望2023年，臻鼎-KY經營管理階層認為，市場需求仍存在諸多挑戰，第二季可望為全年營運谷底，下半年需求將陸續回溫，ABF已如規畫於第一季量產，且長約客戶皆未更動，良率已達到一線廠等級，預期第三、第四季起將有較大幅度成長。HDI部分，伺服器、車用板皆有高階產品加入量產，目前基期仍低，中信投顧認為，在載板與高階HDI帶動下，臻鼎-KY下半年營運可望恢復成長動能。

儘管總體需求尚未回升，臻鼎-KY各項擴產計畫皆如期進行，未因短期景氣不佳而停滯，有利公司站穩全球PCB龍頭位置，加上臻鼎-KY智慧工廠的建置，有效提升生產效率，中信投顧認為，PCB廠大者恆大趨勢不變；評價部分，臻鼎-KY近三年本益比區間約6倍～16倍，目前約交易在8倍左右，處於區間中下緣水準，考量臻鼎-KY持續擴產並提升技術，加上產品組合持續往高階應用發展有利獲利表現，給予「增加持股」投資評等。