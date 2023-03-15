王月（中）、樊光耀（左）、屈中恆在《京戲啟示錄》創拓版的演出感動許多觀眾。（寬宏藝術提供）

《京戲啟示錄》創拓版宣布8月於國家戲劇院加演。（寬宏藝術提供）

劇場大師李國修逝世10年再度開箱《京戲啟示錄》重返大舞台，上周在台北演出6場佳評如潮，口碑爆棚，劇迷紛紛敲碗加場！寬宏藝術15日驚喜宣布加演消息，將在8月18日-20日於國家戲劇院演出5場，這次主角「李修國」將由宋少卿接棒屈中恆演出，曾於2011年參與演出該劇的黃嘉千則飾演「三媽」。

黃嘉千曾在李國修版本中演出「二大媽」，這次飾演二大媽的藝術總監王月因怕觸景傷情一度想辭演，還曾求助黃嘉千準備救火，所幸自己上陣演出感動全場觀眾；而黃嘉千在8月加演場也不缺席，她激動表示：「能夠再次接演，挑戰三媽角色，我真的非常期待，台北首演場我在台下當觀眾時，心裡是滿滿的感動，希望接下來8月的演出能再次感動所有戲迷朋友！」

宋少卿對於將接棒演出「李修國」，坦言壓力很大，也很開心能參與劇場界這麼重要的一部戲，他非常期待能與王月一同演出！

2023《京戲啟示錄》創拓版匯集當代戲劇界菁英卡司，上周台北演出6場，藝人侯佩岑、曾國城、邵雨薇、鍾欣凌、王仁甫、季芹、楊千霈、夏于喬、卜學亮、米可白、何篤霖等眾多藝人、導演都親自到場看劇，看完後的感動難以言喻，直呼真的是值得一看再看的經典劇作，每一次看的感受都會有不同的心境。

《京戲啟示錄》由「屏風表演班」演出「風屏劇團」，「風屏劇團」演出《梁家班》的故事，而「梁家班」演出京劇《打漁殺家》。這次將80年代的「中華商場」搬上大舞台，當中京戲的大場面透過投影效果讓人彷彿置身其中，非常震撼。這部半自傳式的故事，承載了當代許多人的共同記憶與情感。歷年演出更是累積無數觀眾對其故事的感動與投射。2023《京戲啟示錄》創拓版3／18在高雄衛武營、4／1在臺中歌劇院，8／18-20在臺北國家戲劇院口碑好評加場演出。