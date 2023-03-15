美式賣場好市多提供許多優良實惠的產品，其中美國牛肉成為許多民眾定期購買的生鮮食材之一。一位網友近日抱怨，他前往好市多購買美國冷凍牛胸腹肉火鍋片，回家後才發現全部的肉片都有一塊黑黑的地方，讓他直呼「肉又出包了」，不過許多人指出，其實那只是因為血塊或是小血管才會顯示黑色，品質根本沒有問題。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「肉又出包了⋯⋯今天剛買的肉，買回來下面的肉長這樣！」仔細一看可以發現，原PO購買的美國冷凍牛胸腹肉火鍋片中，被標籤擋住的肉片邊緣都有一塊黑黑的部分，但離保存期限還有將近1個月，讓原PO感到相當不滿。

好市多牛肉出現黑黑的部分，讓一名網友直呼出包，但其實是電宰牛肉的正常現象。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多人紛紛回應，「血管，你大腦裡也有的」、「就電宰時造成的血管爆裂而已，在雞胸肉跟豬肉也蠻常會有的啊，其實擦掉就好了，無法要求好市多員工像日式燒肉店那麼仔細的處理工法，不然價錢也會反映上去」、「上次我買一瓶萬能醋，回家一開就酸掉了！我也沒說要退貨！」、「哪裡出包？草包」。

另外也有餐飲業員工分享，「我之前在火鍋店上班，我看到都會先挑除，因為客人會跟你說不要這盤，然後你跟他解釋，他就會覺得品質不佳直接投訴，所以做過都會先切除以避免觀感不佳的客訴問題，但它真的沒問題，如果去好市多買這種大盤肉或大塊肉，真的無法避免，希望大家能有心理準備，不要因此退貨造成不必要食物浪費」。