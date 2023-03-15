該募資計劃，主要是進行DNlite-IVD103的全球行銷推廣、推動改良版DNlite-IVD申請多項適應症的多國認證，並引進策略性投資人。

新穎表示，DNlite-IVD103是一個創新型的醫療產品，在取得歐盟及馬來西亞上市許可後，自2021年下半年起導入市場推廣並開始有營收挹注，去（2022）年營收218萬元，較前一年度成長150％，唯營運未達規模經濟，全年尚處於虧損。

DNlite-IVD103是全球第一個應用於預防糖尿病腎病變快速惡化的ELISA檢測試劑，歷經多次跨國/跨種族臨床驗證，目前擴大至糖尿病以外的腎病應用，同時也推出更具價格競爭力與臨床實用性的改良版DNlite-IVD。

董事長曾錙翎表示，新穎的商業模式是採取通路銷售、技術授權併行，其中在通路銷售方面是透過在地化鏈結的行銷模式，提供檢測服務與試劑產品銷售，初期以私人醫療體系導入，再伺機進入公營醫療體系，最後將爭取納入健保。目前在歐洲、日本、馬來西亞、新加坡、沙烏地阿拉伯、美國等地逐步建立起代理經銷網路，並與當地醫界意見領袖保持良好互動，而在台灣市場也已提供檢測服務。

因應歐盟的新法規，穎已經提出體外診斷醫療器材法規（IVDR）申請，預計今年上半年在沙烏地阿拉伯、泰國、新加坡、印尼、台灣等地，同步提出DNlite-IVD103多項新適應症（糖尿病腎病變、腎植移）的上市許可申請。此外，目前也有多項合作案持續進行洽談，包括與荷蘭私人體系保險公司、北美腎移植照護公司、沙國大型糖尿病及腎臟病專科醫院等，可望在下半年陸續顯現成果。