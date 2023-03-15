元大金去年獲利214.56億元，EPS為1.72元，2021年的獲利348.66億元，EPS為2.87元，相較於元大金在去年配發1.8元的股利，今年每股配發0.95元股利佔盈餘的比重約和去年相當，但其中引人矚目之處在於，元大金今年配發的股利結構中，現金股利的比重提升，這和不少金控擬拉高股票股利的配發比重，甚至大部分將配發股票股利的作法不同，因此也使元大金每股3.6％的現金殖利率，應有機會在15家金控繼續奪冠。

相較於不少金控因為本身淨值的股債投資減損，因此恐怕股東實際能拿到的現金股利比起所看到的獲利大有落差，元大金因為股債投資減損對淨值的影響有限，多已實際反映在獲利面，因此，所配發的股利佔今年獲利比重大致與往年一致，都維持在50％至60％的水準。

元大金今年所配發的股利將拉高現金股利的比重，從13日元大金公告元大證券上繳股利的結構即可看出端倪。相較於去年元大證券上繳金控還有包括股票股利，今年則全部改上繳現金，另外元大金旗下元大銀去年上繳50億給金控，但在今年元大金基於強化銀行的流動性風險管理的抗壓性、及金管會所要求的資本適足率監理指標等考量，決定元大銀行不上繳盈餘給金控，這使元大證券在金控籌措發放股利財源時更挑大樑，今年上繳金控的現金86.39億佔其獲利比重更高，在金控配發現金股利的財源上，貢獻約當8成的比重，比起去年不到6成的比重大幅攀高。

除了元大證券貢獻86.39億元的現金，根據元大金所公告的其他子公司獲利上繳金控狀況，還包括了元大投信上繳16.2億、保經2.1億、證金3.6億，合計目前元大金旗下子公司上繳獲利給金控的部位，將近110億元，因此使元大金能拿出配發每股0.8元現金股利的實力。