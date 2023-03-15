裕隆（2201）自有品牌納智捷LUXGEN續強化軟體服務創新，15日宣布推出主動安全售後升級專案，針對2019年12月至今年1月銷售配備ACC主動車距巡航系統功能之URX車主，推出「URX全速進化」ACC升級專案，逾4000名車主將可以6000元優惠價格回廠升級。

納智捷表示，此次升級優惠活動將自4月1日至6月30日止，URX車主可至全台納智捷服務廠預約回廠升級。

納智捷表示，URX為配合台灣獨特的複雜路況，針對主動安全與智能科技再次升級，專屬ACC升級專案，將原先配備的ADAS先進駕駛輔助系統，升級至ACC全速域主動車距巡航功能，除可低速跟車，還能跟車到停（含STOP＆GO），適用的路況多樣，能精確辨別前車動態，可更有效避免意外發生。

納智捷進一步說明，此系統同時涵蓋AEB自動煞車輔助功能，並搭配ARD擴增實境抬頭顯示系統，讓開車不必再低頭，高速行駛中更不易分心，有效降低意外事故發生。