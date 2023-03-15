藝人王淨和大3歲的曹佑寧過往緋聞頻傳，而兩人也於日前公開認愛，且此後互動越發高調，昨(14日)適逢白色情人節，曹佑寧罕見曬出他與王淨的「甜蜜同框」照，此外，王淨隨後也上傳2人露出小白鞋的畫面，讓粉絲看的粉紅泡泡滿滿。

曹佑寧14日在IG上曬出車內照片，雖然畫面有些昏暗，但透過些許光源以及人物輪廓，仍可辨認出女方將頭靠在男方肩膀上，且曹佑寧側臉面看似面露微笑。雖然該則貼文未有任何文字描述，但一朵玫瑰花的符號，仍將整個畫面襯托得相當浪漫。

此外，王淨隨後也在IG上曬出兩人穿上小白鞋的「同框合照」，雖然貼文中也未配上文字，但附上一個日本七夕樹(或稱願望樹)以及紅色愛心符號，似乎是在回應男友曹佑寧在IG上的放閃照，讓網友們都紛紛被這個閃光彈給閃瞎了雙眼。

兩則貼文PO出後，在網路上引發熱議，不僅釣出陶晶瑩笑問：「J個是？」更有網友神留言：「又是不寧(曹佑寧)靜(王淨)的情人節！」此外，不少粉絲們也紛紛獻上祝福，表示：「希望王淨永遠幸福」、「要幸福快樂喔」、「好甜喔！這個我可以嗑，白色情人節快樂，屬於寧淨的夜晚。」