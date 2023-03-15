大陸國家外匯管理局近日公布2月份銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據。數據顯示，2月，中國銀行結匯1829億美元，售匯1848億美元；銀行代客涉外收入4702億美元，對外付款4740億美元。今年1至2月，銀行累計結匯3582億美元，累計售匯3575億美元﹔銀行代客累計涉外收入9159億美元，累計對外付款8846億美元。

談及2月中國外匯收支形勢，大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，中國外匯市場供求保持基本平衡，市場主體外匯交易行為保持理性，貨物貿易繼續發揮穩定跨境資金流動的基本盤作用。未來外匯市場有基礎、有條件保持平穩運行。

「2月份，銀行結匯和售匯規模基本相當，企業、個人等非銀行部門涉外收支更趨平衡。春節開工後企業原材料進口和補庫存增加，相關涉外支出有所上升，體現了企業生產經營的季節性特徵。」王春英表示，綜合2023年前兩個月情況，非銀行部門涉外收支順差314億美元，跨境資金流動總體開局良好，境內外匯市場供求保持基本平衡。

在市場主體外匯交易方面，王春英認為，2月份，衡量結匯意願的結匯率（客戶向銀行賣出外匯與客戶涉外外匯收入之比）為70.3％，環比提升8.9個百分點，顯示市場主體呈現「逢高結匯」的理性交易模式，結匯意願有所增強。衡量售匯意願的售匯率（客戶從銀行買匯與客戶涉外外匯支出之比）為68.6％，環比基本持平，說明市場主體購匯意願總體穩定。

她認為，貨物貿易繼續發揮穩定跨境資金流動的基本盤作用。2月貨物貿易涉外收支順差259億美元，與2022年同期基本相當，仍保持較高規模。服務貿易逆差43億美元，環比和同比均略有回落，在跨境旅行支出有序恢復的同時，部分新興服務業出口穩步增加。