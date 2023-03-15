中共中央總書記、國家主席習近平15日在北京出席中囯共產黨與世界政黨高層對話會並發表主旨講話。習近平表示，現代化不是少數國家的「專利品」，也不是「單選題」，而是要立足各國國情。中國式現代化不走殖民掠奪的老路，不走國強必霸的歪路，走的是和平發展的人間正道。

大陸新華社報導，此次高層對話會的主題爲「現代化道路：政黨的責任」，多國政黨和政治組織領導人應邀出席會議。

習近平強調，現代化不是少數國家的「專利品」，也不是非此即彼的「單選題」，不能搞簡單的千篇一律、「複製黏貼」。一個國家走向現代化，既要遵循現代化一般規律，更要立足本國國情，具有本國特色。

他表明，中囯共產黨將致力於維護國際公平正義，促進世界和平穩定。「中國式現代化不走殖民掠奪的老路，不走國強必霸的歪路，走的是和平發展的人間正道。」

習近平還稱，現代化的最終目標是實現人自由而全面的發展。政黨要錨定人民對美好生活的嚮往，順應人民對文明進步的渴望，努力實現物質富裕、政治清明、精神富足、社會安定、生態宜人，讓現代化更好回應人民各方面訴求和多層次需要，既增進當代人福祉，又保障子孫後代權益，促進人類社會可持續發展。