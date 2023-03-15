全訊指出，自主研發生產的28GHz毫米波（mmWave）功率放大器，已進軍衛星通訊市場，首波應用在5G小型基地台與低軌道衛星地面接收站，預估今年開始對國內及國外客戶進行小批量出貨。今年規畫參加海外Satellite 2023（美國衛星通訊展）及IMS 2023（美國微波通訊展）兩大微波產品展，積極拓展國際市場。

高階國防相關標案產品的出貨比重增加，帶動全訊2022年整體毛利率提升至54.59％。今年國防相關PA產品訂單維持穩健成長，高階利基型產品出貨佔營收比重亦維持高檔，國防軍工產品訂單能見度已達2024年，公司將依照客戶排定時程如期交貨，並持續爭取新的政府標案訂單，今年國防軍工領域的訂單可望維持雙位數成長。

全訊董事會15日通過2022年度盈餘分配案，將配發3元現金股利，亦通過將以資本公積配發1元股票股利，優化資本結構，並將繼續維持穩定配息政策。