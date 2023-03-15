南韓偶像生存節目《PEAK TIME》邀來出道過卻未走紅的藝人，以匿名團體賽的方式進行才藝PK，獨特的節目設計深受觀眾喜愛，不過日前爆出人氣參賽者、前男團BLACK6IX成員金玄載曾是校園霸凌的加害者，最終製作單位安排他離開節目，金玄載則在IG解釋一切，表示跟爆料者通話後，將向對方進行提告。

6日爆料者透露跟金玄載國中、小同校，卻遭到言語辱罵、用力關門把他的手夾傷，使得內心陰影至今仍在，更說道：「從國一到國三，有好幾次想結束自己的性命」，沒想到如今卻看到金玄載常在電視上出現，讓他噁心想吐。針對這則爆料文，製作單位原持保留態度，照常播出金玄載的表演畫面，但南韓觀眾不買單，13日製作單位以難以短時間確認事實為由，決定讓金玄載退出節目。

對此，金玄載在IG發文表示退出是不想給製作單位跟隊友造成困擾，接著解釋出身於小島的自己，是在小學三年級時，因分校倒閉轉到爆料者所在學校，雖然跟爆料者確實有過衝突，但那次他是目睹爆料者用拖鞋打人的臉，因此出手推對方問「你在幹嘛」，結果鬧上警局，不過雙方家長說開後，已各自返家，後來爆料者的媽媽還在畢業典禮時找他說：「國中生本來就打打鬧鬧」。

除此之外，金玄載也否認嘲笑爆料者身上有味道，因為爸媽跟對方家長是相同職業，家境差不多，反倒是在向其他同學查證時，得知爆料者跟對方互開沒洗澡的玩笑，至於弄斷指甲的指控更是子虛烏有，直言小島的面積很小、人口很少，若有這件事早就傳開了，因此「不是大家想不起來，是根本沒這件事。」

最後金玄載強調高中到首爾求學，準備以BLACK6IX成員身分出道後，不清楚爆料者身體出狀況，雖然惋惜但希望對方不要將憂鬱症怪到自己頭上，並表示已將網路上的不實爆料截圖，將委請律師針對名譽毀損和散布謠言提告，且絕不從寬處理。

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